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На Дніпропетровщині сьогодні пролунають вибухи: що сталося

Сьогодні 12:26
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Без паніки!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині сьогодні пролунають вибухи: що сталося

Сьогодні, 7 квітня, у кар’єрах Кривого Рогу пролунають планові вибухи. Приводів для паніки немає, все контролюється.

Так, о 13:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Первомайський» (Тернівський район). О 14:00 у виробничих цілях – плановий вибух у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони). О 15:00 – плановий вибух у кар’єрі “Глеєватський” (Покровський район).

Усі вибухи контролюються, можна не хвилюватися!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині сьогодні пролунають вибухи: що сталося

Але якщо оголосять повітряну тривогу – не ігноруйте її!

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині сьогодні пролунають вибухи: що сталосяУкраїнська

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