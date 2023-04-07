На Дніпропетровщині сьогодні пролунають вибухи: що сталося

Без паніки!

Сьогодні, 7 квітня, у кар’єрах Кривого Рогу пролунають планові вибухи. Приводів для паніки немає, все контролюється.

Так, о 13:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Первомайський» (Тернівський район). О 14:00 у виробничих цілях – плановий вибух у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони). О 15:00 – плановий вибух у кар’єрі “Глеєватський” (Покровський район).

Усі вибухи контролюються, можна не хвилюватися!

Але якщо оголосять повітряну тривогу – не ігноруйте її!

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