На Дніпропетровщині сьогодні пролунають вибухи: що сталося

Сьогодні, 7 квітня, у кар’єрах Кривого Рогу пролунають планові вибухи. Приводів для паніки немає, все контролюється.
Так, о 13:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Первомайський» (Тернівський район). О 14:00 у виробничих цілях – плановий вибух у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони). О 15:00 – плановий вибух у кар’єрі “Глеєватський” (Покровський район).
Усі вибухи контролюються, можна не хвилюватися!
Але якщо оголосять повітряну тривогу – не ігноруйте її!
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