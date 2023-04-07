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Упала в обморок: в Днепре девушка попала в реанимацию из-за суши

Сегодня 10:26
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В днепровской реанимации спасают девушку, отравившуюся морепродуктами.

Новости Днепра про Упала в обморок: в Днепре девушка попала в реанимацию из-за суши

На днях в «скорую» в Днепре поступил вызов от местной жительницы, которая рассказала, что ее 22-летняя дочь потеряла сознание. Об этом сообщил медик Влад Боднюк. По словам матери, перед этим у девушки была высокая температура, диарея, рвота, и она чувствовала слабость.
 

Приехав по вызову, медики выяснили, что девочке стало плохо после употребления суши. У пациентки были боль в животе, рвота, диарея, лихорадка, обезвоживание и снижение АД – все признаки острого пищевого отравления. Фельдшеры оказали первую помощь на месте и госпитализировали больную в больницу.

Пациентку сразу же отправили в реанимацию, с диагнозом токсико-инфекционный шок и острый гастроэнтероколит. Скорее всего, причиной плохого самочувствия стали некачественные морепродукты.

По словам медиков, в последнее время участились случаи пищевого отравления морепродуктами, поэтому будьте осторожны.

Напомним, ранее мы рассказывали о переселенке из Бахмута, которая преждевременно родила в Днепре, после того, как год провела в подвале под бомбами.

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