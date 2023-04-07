Упала в обморок: в Днепре девушка попала в реанимацию из-за суши

В днепровской реанимации спасают девушку, отравившуюся морепродуктами.

Приехав по вызову, медики выяснили, что девочке стало плохо после употребления суши. У пациентки были боль в животе, рвота, диарея, лихорадка, обезвоживание и снижение АД – все признаки острого пищевого отравления. Фельдшеры оказали первую помощь на месте и госпитализировали больную в больницу.

Пациентку сразу же отправили в реанимацию, с диагнозом токсико-инфекционный шок и острый гастроэнтероколит. Скорее всего, причиной плохого самочувствия стали некачественные морепродукты.

По словам медиков, в последнее время участились случаи пищевого отравления морепродуктами, поэтому будьте осторожны.

Напомним, ранее мы рассказывали о переселенке из Бахмута, которая преждевременно родила в Днепре, после того, как год провела в подвале под бомбами.