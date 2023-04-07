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В Днепре «заминировали» СБУ, ТРЦ, вокзалы и военкоматы

Сегодня 09:00
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В Днепре за прошедшие сутки «заминировали» здания СБУ, торговые центры, вокзалы и военкоматы.

Новости Днепра про В Днепре «заминировали» СБУ, ТРЦ, вокзалы и военкоматы

На электронную почту Службы безопасности Украины поступило 1 сообщение о минировании зданий СБУ, торговых центров, вокзалов и военкоматов. Правоохранители начали проверять данную информацию.

Полиция осмотрела помещение 32 торговых центров, здания УСБУ, автовокзала и 2 железнодорожных вокзалов, 8 территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Всего проверили 44 объекта. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено. Информация о минировании оказалась ложной.

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Новости Днепра про В Днепре «заминировали» СБУ, ТРЦ, вокзалы и военкоматыУкраїнська Новости Днепра про В Днепре «заминировали» СБУ, ТРЦ, вокзалы и военкоматыРусский

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