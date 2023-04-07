В Днепре «заминировали» СБУ, ТРЦ, вокзалы и военкоматы

На электронную почту Службы безопасности Украины поступило 1 сообщение о минировании зданий СБУ, торговых центров, вокзалов и военкоматов. Правоохранители начали проверять данную информацию.
Полиция осмотрела помещение 32 торговых центров, здания УСБУ, автовокзала и 2 железнодорожных вокзалов, 8 территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Всего проверили 44 объекта. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено. Информация о минировании оказалась ложной.
Читайте также:
Автор:
Защищая свободную и независимую Украину, погиб сержант Миронов Даниил Витальевич.…
Российские войска сосредотачивают основные усилия для наступления на Лиманском, Бахмутском,…
В Новомосковске загорелся частный дом, при пожаре погибла женщина и…
Сегодня, 6 апреля, в Днепре по улице Чаплинской загорелся частный…
Защищая свободную и независимую Украину, погиб сержант Миронов Даниил Витальевич. Трагедия произошла 2 апреля в Донецкой области.
Российские войска сосредотачивают основные усилия для наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отбили более 40 атак противника за сутки.
В Новомосковске загорелся частный дом, при пожаре погибла женщина и пострадал мужчина.
Об этом сообщили в детско-юношеской спортивной школе по бадминтону Днепропетровского облсовета.
Захватите с собой зонт!
Межмуниципальное партнерство способно эффективно укрепить международную поддержку Украины.
Сегодня, 6 апреля, в Днепре по улице Чаплинской загорелся частный дом.
Трое жителей Подгородного организовали незаконный игорный бизнес в сети Интернет.
В Новомосковске мужчина ограбил женщину и пытался сбежать из города.
По состоянию на 18.00 коммунальщики завершили аварийные работы на повышающей насосной станции на ул. Рыбинская.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!