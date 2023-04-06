10, 11 и 13 апреля у многих жителей Днепра выключат свет на 9 часов: подробности

В Днепре 10, 11 и 13 апреля будут выключать свет с 08:00 до 17:00. Это касается абонентов Центральной энергетической компании.
Причина – проведение плановых работ.
Об этом сообщают в ТГ-канале «ЦЭКа».
10 апреля света не будет по адресам:
11 апреля:
13 апреля:
Поэтому заряжайте телефоны и повербанки!
Кроме того, свет будут выключать в Павлограде:
Желтых Водах:
Вольногорске:
В Криворожском районе:
Напомним, ранее мы писали, что десятки домов в Днепре сегодня остались без воды.
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