10, 11 и 13 апреля у многих жителей Днепра выключат свет на 9 часов: подробности

Важная информация!

В Днепре 10, 11 и 13 апреля будут выключать свет с 08:00 до 17:00. Это касается абонентов Центральной энергетической компании.

Причина – проведение плановых работ.

Об этом сообщают в ТГ-канале «ЦЭКа».

10 апреля света не будет по адресам:

ул. Титова: 10, 12, 12А, 16, 16К, 8;

просп. Александра Поля: 104, 104А, 106, 106А, 108, 110.

11 апреля:

ул. Академика Янгеля: 1, 3, 5;

ул. Новокрымская: 2, 2А, 2Б.

13 апреля:

ул. Брестская: 18, 20, 22, 24;

ул. Промышленная: 1Г, 3А;

ул. Фабрично-Заводская: 27Б, 58, 60, 60А, 62.

Поэтому заряжайте телефоны и повербанки!

Кроме того, свет будут выключать в Павлограде:

Желтых Водах:

Вольногорске:

В Криворожском районе:

Напомним, ранее мы писали, что десятки домов в Днепре сегодня остались без воды.

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