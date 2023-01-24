На Днепропетровщине пожарные спасли женщину из горящего дома

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место, спасатели приступили к тушению пожара. Из задымленного дома пожарные вывели 52-летнюю женщину и передали ее медикам. После осмотра пострадавшая от госпитализации отказалась.
Возгорание локализовали в 23:14 и ликвидировали в 23:55. Огонь повредил вещи домашнего обихода и внутреннюю облицовку стен дома на общей площади 30 кв. м.
К тушению возгорания привлекли 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
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