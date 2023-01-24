На Дніпропетровщині вогнеборці врятували жінку з палаючого будинку

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники приступили до гасіння пожежі. Із задимленої оселі вогнеборці вивели 52-річну жінку та передали її медикам. Після огляду постраждала від госпіталізації відмовилася.
Займання локалізували о 23:14 та ліквідували о 23:55. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку та внутрішнє облицювання стін будинку на загальній площі 30 кв. м.
До гасіння займання залучили 8 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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