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На Дніпропетровщині вогнеборці врятували жінку з палаючого будинку

Сьогодні 10:32
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Учора, 23 січня, о 22:41 на лінію «101» повідомили про те, що на вулиці Українська селища Знаменівка Новомосковського району горить одноповерховий житловий будинок.
Новости Днепра про На Дніпропетровщині вогнеборці врятували жінку з палаючого будинку

Фото ілюстративне.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники приступили до гасіння пожежі. Із задимленої оселі вогнеборці вивели 52-річну жінку та передали її медикам. Після огляду постраждала від госпіталізації відмовилася.

Займання локалізували о 23:14 та ліквідували о 23:55. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку та внутрішнє облицювання стін будинку на загальній площі 30 кв. м.

До гасіння займання залучили 8 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині вогнеборці врятували жінку з палаючого будинкуУкраїнська

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