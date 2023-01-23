Пішов з дому та зник: у Дніпрі розшукують 52-річного чоловіка, який має травму ноги

У Дніпрі розшукують 52-річного Михайла Сазонова.
У п’ятницю, 20 січня, чоловік пішов з дому та зник. Де він зараз – невідомо.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Прикмети: зріст 190 сантиметрів, має коротку стрижку.
Особливі прикмети: має травму ноги – кульгає.
Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, будь ласка, зателефонуйте за номером: (096) 488-68-43, Сергій.
Важлива будь-яка інформація!
Читайте також:
Автор:
На Дніпропетровщині онук вимагав грошей в діда.
Учора ввечері, 22 січня, у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького…
Жінка проведе за ґратами сім років, чоловік - шість.
Мешканці Кривого Рогу помітили дивні промені світла в небі.