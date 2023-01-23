Пішов з дому та зник: у Дніпрі розшукують 52-річного чоловіка, який має травму ноги

Потрібна ваша допомога!

У Дніпрі розшукують 52-річного Михайла Сазонова.

У п’ятницю, 20 січня, чоловік пішов з дому та зник. Де він зараз – невідомо.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Прикмети: зріст 190 сантиметрів, має коротку стрижку.

Особливі прикмети: має травму ноги – кульгає.

Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, будь ласка, зателефонуйте за номером: (096) 488-68-43, Сергій.

Важлива будь-яка інформація!

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