У Дніпрі на проспекті Хмельницького маршрутка №136А врізалася в електроопору: водій помер

Там водій автобуса №136А в’їхав в електроопору. На жаль, чоловік помер на місці.
Як повідомляє “Інформатор”, 56-річний водій рухався проспектом Богдана Хмельницького. У якийсь момент він втратив свідомість, виїхав за межі проїжджої частини та в’їхав в електроопору. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. На щастя, пасажирів у салоні автобуса не було.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною першою статті 115 ККУ (природна смерть).
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