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  • «Я розлючений, бо загинули мирні жителі»: верховний комісар ООН у справах біженців приїхав на місце ракетного удару у Дніпрі

«Я розлючений, бо загинули мирні жителі»: верховний комісар ООН у справах біженців приїхав на місце ракетного удару у Дніпрі

Сьогодні 18:49
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Верховний Комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді побував на місці влучання російської ракети у багатоповерхівку на Набережній Перемоги, 118.

Новости Днепра про «Я розлючений, бо загинули мирні жителі»: верховний комісар ООН у справах біженців приїхав на місце ракетного удару у Дніпрі

Він зазначив, що навіть немає слів, щоб прокоментувати побачене.

Я дуже розлючений, тому що знову мирні жителі загинули у цій війні. Наскільки ми бачимо, це дійсно звичайний будинок і обірвані життя людей. Ми разом з іншими міжнародними організаціями продовжуємо бути тут, в Україні, разом з вами, – зазначив Філіппо Гранді.

Також верховний комісар розповів, що представники організації прибули на місце вже через півгодини після трагедії, аби допомогти постраждалим.

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської ОВА. 

Новости Днепра про «Я розлючений, бо загинули мирні жителі»: верховний комісар ООН у справах біженців приїхав на місце ракетного удару у Дніпрі

Новости Днепра про «Я розлючений, бо загинули мирні жителі»: верховний комісар ООН у справах біженців приїхав на місце ракетного удару у Дніпрі

14 січня, вихідний день. Ворожа ракета потрапляє в житлову багатоповерхівку, руйнуючи фактично два під’їзди. 46 людей загинули. Понад 80 – постраждали. Це терор і геноцид українців, – вважає перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов.

Він акцентував, що це звичайний спальний район. Поряд жодного військового об’єкту немає і ніколи не було.

Новости Днепра про «Я розлючений, бо загинули мирні жителі»: верховний комісар ООН у справах біженців приїхав на місце ракетного удару у Дніпрі

Новости Днепра про «Я розлючений, бо загинули мирні жителі»: верховний комісар ООН у справах біженців приїхав на місце ракетного удару у Дніпрі

Годинник, на якому зупинився час.

Приїзд до нас міжнародних організацій – це дуже важливо. Це насамперед – підтримка переселенців. Їх в області зареєстровано майже 400 тис. У цьому будинку, до речі, також мешкали люди, які приїхали до нас з інших регіонів, – розповів голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Він подякував працівникам ДСНС, правоохоронцям, волонтерам та усім, хто займався ліквідацією наслідків теракту.

Новости Днепра про «Я розлючений, бо загинули мирні жителі»: верховний комісар ООН у справах біженців приїхав на місце ракетного удару у Дніпрі

Новости Днепра про «Я розлючений, бо загинули мирні жителі»: верховний комісар ООН у справах біженців приїхав на місце ракетного удару у Дніпрі

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Новости Днепра про «Я розлючений, бо загинули мирні жителі»: верховний комісар ООН у справах біженців приїхав на місце ракетного удару у ДніпріУкраїнська

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