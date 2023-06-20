Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине посреди улицы нашли тело мужчины: что говорят в полиции

Сегодня 10:23
просмотров

16 июня примерно в 9:20 в полицию поступило сообщение об обнаружении тела 47-летнего мужчины на территории Криворожского района.

Новости Днепра про На Днепропетровщине посреди улицы нашли тело мужчины: что говорят в полиции

Как установили полицейские, к преступлению причастен 45-летний знакомый убитого.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Известно, что на улице между мужчинами возникла ссора, во время которой подозреваемый нанес потерпевшему смертельную травму головы и оставил умирать на улице.

Полицейские задержали нападавшего. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

19 июня мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Новости Днепра про На Днепропетровщине посреди улицы нашли тело мужчины: что говорят в полиции

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине посреди улицы нашли тело мужчины: что говорят в полицииУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине посреди улицы нашли тело мужчины: что говорят в полицииРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Никополе горел большой торговый павильон (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:50
    В Никополе горел большой торговый павильон (ФОТО)

    Сегодня, 20 июня, в Никополе на улице Электрометаллургов загорелся торговый…

    Имеет психическое расстройство: в Кривом Роге разыскивают 72-летнюю женщину
    Новости Днепра
    Сегодня 11:59
    Имеет психическое расстройство: в Кривом Роге разыскивают 72-летнюю женщину

    Нужна ваша помощь!

    В Днепре «заминировали» PASSAGE и «Мост-Сити»: что известно
    Новости Днепра
    Сегодня 10:51
    В Днепре «заминировали» PASSAGE и «Мост-Сити»: что известно

    В понедельник, 19 июня, в Днепре заминировали два торговых центра…

    У малыша открытая черепно-мозговая травма: в Желтых Водах 5-летний мальчик упал с 7-го этажа
    Новости Днепра
    Сегодня 09:35
    У малыша открытая черепно-мозговая травма: в Желтых Водах 5-летний мальчик упал с 7-го этажа

    В пятницу, 16 июня, в Желтых Водах произошла трагедия.

    Последние новости

    В каких общественных местах Днепра работает бесплатный Wi-Fi: список мест
    В каких общественных местах Днепра работает бесплатный Wi-Fi: список мест

    Сегодня в мире отмечают Международный день Wi-Fi. Суть его в том, чтобы не только показать преимущества беспроводного интернете, но и улучшить ситуацию с его подключением по всему миру, сделать доступ к нему людей более простым, легким и по возможности бесплатным.

    Сегодня 15:08
    просмотров
    В Никополе горел большой торговый павильон (ФОТО)
    В Никополе горел большой торговый павильон (ФОТО)

    Сегодня, 20 июня, в Никополе на улице Электрометаллургов загорелся торговый павильон.

    Сегодня 14:50
    0
    просмотров
    Вместо моря – пустыня: показали новые апокалиптические кадры из обмелевшего Каховского водохранилища
    Вместо моря – пустыня: показали новые апокалиптические кадры из обмелевшего Каховского водохранилища

    Каховское море почти превратилось в пустыню.

    Сегодня 14:45
    просмотров
    На подъезде к Днепру женщина родила девятого ребенка
    На подъезде к Днепру женщина родила девятого ребенка

    В Днепропетровской области женщина в "скорой" родила своего 9 ребенка.

    Сегодня 14:05
    просмотров
    Поселок в пригороде и десятки улиц: кому сегодня в Днепре отключили воду
    Поселок в пригороде и десятки улиц: кому сегодня в Днепре отключили воду

    Сегодня, 20 июня, некоторые жители Днепра остались без воды.

    Сегодня 13:59
    1
    просмотров
    В притоке Днепра зашкаливает уровень кишечной палочки
    В притоке Днепра зашкаливает уровень кишечной палочки

    В реке Самаре зафиксировали превышенный уровень кишечной палочки.

    Сегодня 13:23
    просмотров
    В Днепре на Яворницкого заметили пиратку с попугаем (ФОТО)
    В Днепре на Яворницкого заметили пиратку с попугаем (ФОТО)

    Гуляя по городу, очень часто можно встретить людей в необычных нарядах.

    Сегодня 12:59
    3
    просмотров
    ТОП-5 мест неподалеку Днепра куда можно поехать на выходные: марсианская пустыня, «мертвое море» и скалы (ФОТО)
    ТОП-5 мест неподалеку Днепра куда можно поехать на выходные: марсианская пустыня, «мертвое море» и скалы (ФОТО)

    Увидеть много нового и с пользой провести выходные, можно не выезжая за пределы Днепропетровской области. В регионе есть огромные скалы –геологический памятник природы, орнитологический заказник, где можно увидеть и услышать краснокнижных птиц, озеро с водой необычного красного цвета и многое…

    Сегодня 12:49
    просмотров
    В Никополе из-за дефицита воды на пунктах разлива установили ограничения
    В Никополе из-за дефицита воды на пунктах разлива установили ограничения

    В Никополе в одни руки выдают 20 литров воды в день.

    Сегодня 12:33
    просмотров
    Имеет психическое расстройство: в Кривом Роге разыскивают 72-летнюю женщину
    Имеет психическое расстройство: в Кривом Роге разыскивают 72-летнюю женщину

    Нужна ваша помощь!

    Сегодня 11:59
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх