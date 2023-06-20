На Днепропетровщине посреди улицы нашли тело мужчины: что говорят в полиции

16 июня примерно в 9:20 в полицию поступило сообщение об обнаружении тела 47-летнего мужчины на территории Криворожского района.

Как установили полицейские, к преступлению причастен 45-летний знакомый убитого.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Известно, что на улице между мужчинами возникла ссора, во время которой подозреваемый нанес потерпевшему смертельную травму головы и оставил умирать на улице.

Полицейские задержали нападавшего. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

19 июня мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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