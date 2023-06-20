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  • На Дніпропетровщині посеред вулиці знайшли тіло чоловіка: що кажуть у поліції

На Дніпропетровщині посеред вулиці знайшли тіло чоловіка: що кажуть у поліції

Сьогодні 10:23
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16 червня приблизно о 9:20 до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла 47-річного чоловіка на території Криворізького району.
Новости Днепра про На Дніпропетровщині посеред вулиці знайшли тіло чоловіка: що кажуть у поліції

Фото ілюстративне.

Як встановили поліцейські, до злочину причетний 45-річний знайомий вбитого.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Відомо, що на вулиці між чоловіками виникла сварка, під час якої підозрюваний завдав потерпілому смертельну травму голови та залишив помирати на вулиці.

Поліцейські затримали нападника. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

19 червня чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині посеред вулиці знайшли тіло чоловіка: що кажуть у поліції

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині посеред вулиці знайшли тіло чоловіка: що кажуть у поліціїУкраїнська

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