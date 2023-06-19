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Розшукують майже місяць: у Дніпрі безвісти зник 46-річний чоловік

Сьогодні 17:14
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про Розшукують майже місяць: у Дніпрі безвісти зник 46-річний чоловік

Поліцейські Дніпра розшукують безвісти зниклого 46-річного Сергія Титаренка.

23 травня чоловік вийшов з дому у Новокодацькому районі та наразі його місце перебування невідоме.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст 160 см, худорлявої статури, волосся темне коротке.

Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте про це до поліції за телефонами: (096) 810 21 26, (096) 831 92 44 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

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Новости Днепра про Розшукують майже місяць: у Дніпрі безвісти зник 46-річний чоловікУкраїнська Новости Днепра про Розшукують майже місяць: у Дніпрі безвісти зник 46-річний чоловікРусский

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