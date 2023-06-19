Розшукують майже місяць: у Дніпрі безвісти зник 46-річний чоловік

Поліцейські Дніпра розшукують безвісти зниклого 46-річного Сергія Титаренка.
23 травня чоловік вийшов з дому у Новокодацькому районі та наразі його місце перебування невідоме.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: зріст 160 см, худорлявої статури, волосся темне коротке.
Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте про це до поліції за телефонами: (096) 810 21 26, (096) 831 92 44 або 102.
Важлива будь-яка інформація!
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