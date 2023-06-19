Разыскивают почти месяц: в Днепре без вести пропал 46-летний мужчина

Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом в полицию по телефонам: (096) 810 21 26, (096) 831 92 44 или 102 .

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

23 мая мужчина вышел из дома в Новокодакском районе и сейчас его местонахождение неизвестно.

В Днепре будут охотиться за вывесками и рекламой на русском.

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