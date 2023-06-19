В одном из районов Днепропетровщины продлили комендантский час

В некоторых общинах Днепропетровщины с 20.06.2023 меняется продолжительность комендантского часа. Теперь кое-где она начинается раньше с 22:00 и продлится до 04:00.
Об этом говорится в распоряжении, которое опубликовал глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.
Заметим, что это касается только некоторых общин Никопольского района.
Начало с 22:00:
Начало с 23:00:
Окончание комендантского часа – 04:00 для всех общин района.
Заметим, это в прошлом месяце в Никопольском районе уже меняли продолжительность комендантского часа. Тогда его сократили.
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