В одном из районов Днепропетровщины продлили комендантский час

В некоторых общинах Никопольщины снова продлили комендантский час.

В некоторых общинах Днепропетровщины с 20.06.2023 меняется продолжительность комендантского часа. Теперь кое-где она начинается раньше с 22:00 и продлится до 04:00.

Об этом говорится в распоряжении, которое опубликовал глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

Заметим, что это касается только некоторых общин Никопольского района.

Начало с 22:00:

Никопольское городское территориальное общество;

Марганецкая городская территориальная община;

Красногригорьевская поселковая территориальная община (кроме территории Дмитровского старостинского округа);

Покровское сельское территориальное общество (кроме Новософиевского старостинского округа);

Вышетарасовский старостинский округ Мировского сельского территориального общества.

Начало с 23:00:

Покровское городское территориальное общество;

Томаковская поселковая территориальная община;

Дмитровский старостинский округ Красногригоровского поселкового территориального общества;

Новософиевский старостинский округ Покровской сельской территориальной общины;

Мировская сельская территориальная община (кроме Высшетарасовского старостинского округа);

Первомайская сельская территориальная община

Окончание комендантского часа – 04:00 для всех общин района.

Заметим, это в прошлом месяце в Никопольском районе уже меняли продолжительность комендантского часа. Тогда его сократили.

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