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В одном из районов Днепропетровщины продлили комендантский час

Сегодня 14:25
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В некоторых общинах Никопольщины снова продлили комендантский час.

Новости Днепра про В одном из районов Днепропетровщины продлили комендантский час

В некоторых общинах Днепропетровщины с 20.06.2023 меняется продолжительность комендантского часа. Теперь кое-где она начинается раньше с 22:00 и продлится до 04:00.

Об этом говорится в распоряжении, которое опубликовал глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

Заметим, что это касается только некоторых общин Никопольского района.

Начало с 22:00:

  • Никопольское городское территориальное общество;
  • Марганецкая городская территориальная община;
  • Красногригорьевская поселковая территориальная община (кроме территории Дмитровского старостинского округа);
  • Покровское сельское территориальное общество (кроме Новософиевского старостинского округа);
  • Вышетарасовский старостинский округ Мировского сельского территориального общества.

Начало с 23:00:

  • Покровское городское территориальное общество;
  • Томаковская поселковая территориальная община;
  • Дмитровский старостинский округ Красногригоровского поселкового территориального общества;
  • Новософиевский старостинский округ Покровской сельской территориальной общины;
  • Мировская сельская территориальная община (кроме Высшетарасовского старостинского округа);
  • Первомайская сельская территориальная община

Окончание комендантского часа – 04:00 для всех общин района.

Новости Днепра про В одном из районов Днепропетровщины продлили комендантский час

Новости Днепра про В одном из районов Днепропетровщины продлили комендантский час

Заметим, это в прошлом месяце в Никопольском районе уже меняли продолжительность комендантского часа. Тогда его сократили.

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