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Задержали уже на Новом мосту: на Европейке парень украл телефон и убежал

Сегодня 16:00
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Вчера на Европейском бульваре неизвестный выхватил у женщины телефон и убежал в направлении Сичеславской Набережной.

Новости Днепра про Задержали уже на Новом мосту: на Европейке парень украл телефон и убежал

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

Женщина обратилась к правоохранителям. Патрульные получили приметы предполагаемого злоумышленника и стали его искать.

На Новом мосту один из экипажей заметил мужчину, похожего по приметам. Его остановили.

Во время поверхностной проверки у 18-летнего гражданина был обнаружен мобильный телефон пострадавшей.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу и доставили предполагаемого грабителя в отделение полиции.

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Новости Днепра про Задержали уже на Новом мосту: на Европейке парень украл телефон и убежалУкраїнська Новости Днепра про Задержали уже на Новом мосту: на Европейке парень украл телефон и убежалРусский

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