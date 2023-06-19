Задержали уже на Новом мосту: на Европейке парень украл телефон и убежал

Во время поверхностной проверки у 18-летнего гражданина был обнаружен мобильный телефон пострадавшей.

На Новом мосту один из экипажей заметил мужчину, похожего по приметам. Его остановили.

Вчера на Европейском бульваре неизвестный выхватил у женщины телефон и убежал в направлении Сичеславской Набережной.

Цены на один и тот же товар в разных ритейлах…

Томатный сок, субпродукты и сыр: сколько стоят эти продукты в сетях АТБ, «Варус» и «Сильпо» Цены на один и тот же товар в разных ритейлах Днепра могут отличаться на 5-10 грн, а товар со скидками в одной торговой сети могут продавать по такой же самой цене без акций и скидок в другой. просмотров

Странная история полузатопленного острова у Днепра, превратившегося в мусорную свалку (ФОТО) В 1930-х годах часть островов Днепра была затоплена. Частично под воду ушел и остров Свиной. Свое название он получил еще 100 лет назад, когда был популярным место для выпаса домашних животных. просмотров