Задержали уже на Новом мосту: на Европейке парень украл телефон и убежал

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.
Женщина обратилась к правоохранителям. Патрульные получили приметы предполагаемого злоумышленника и стали его искать.
На Новом мосту один из экипажей заметил мужчину, похожего по приметам. Его остановили.
Во время поверхностной проверки у 18-летнего гражданина был обнаружен мобильный телефон пострадавшей.
На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу и доставили предполагаемого грабителя в отделение полиции.
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