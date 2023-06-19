Кому сегодня в Днепре выключили свет на 9 часов: адреса

Важно!

Сегодня, 19 июня, некоторым жителям Днепра выключили свет на 9 часов – с 08:00 до 17:00.

Это касается абонентов Центральной энергетической компании.

Причина – проведение плановых ремонтных работ.

Об этом сообщили в Telegram-канале «ЦЭКа».

Так, 19 июня с 08:00 до 17:00 света не будет по адресам:

ул. Фабрично-Заводская: 3, 3А;

просп. Богдана Хмельницкого: 38, 38Б.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области объявлена чрезвычайная пожарная опасность.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: