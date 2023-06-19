Кому сьогодні у Дніпрі вимкнули світло на 9 годин: адреси

Сьогодні, 19 червня, деяким мешканцям Дніпра вимкнули світло на 9 годин – з 08:00 до 17:00.
Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.
Причина – проведення планових ремонтних робіт.
Про це повідомили у Telegram-каналі “ЦЕКу”.
Так, 19 червня з 08:00 до 17:00 світла не буде за адресами:
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області оголошено надзвичайну пожежну небезпеку.
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