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Кому сьогодні у Дніпрі вимкнули світло на 9 годин: адреси

Сьогодні 10:01
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Новости Днепра про Кому сьогодні у Дніпрі вимкнули світло на 9 годин: адреси

Сьогодні, 19 червня, деяким мешканцям Дніпра вимкнули світло на 9 годин – з 08:00 до 17:00.

Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.

Причина – проведення планових ремонтних робіт.

Про це повідомили у Telegram-каналі “ЦЕКу”.

Так, 19 червня з 08:00 до 17:00 світла не буде за адресами:

  • вул. Фабрично-Заводська: 3, 3А;
  • просп. Богдана Хмельницького: 38, 38Б.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області оголошено надзвичайну пожежну небезпеку.

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