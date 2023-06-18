В Днепре и области объявлена чрезвычайная пожарная опасность: жителей призывают быть осторожнее

Об этом предупреждают сотрудники ГУ ГСЧС в Днепропетровской области. Они призывают жителей региона быть осторожными.
В области уже есть случаи масштабного возгорания сухостоя.
В частности, 18 июня недалеко от села Радевичи Широковской поселковой территориальной общины Криворожского района пожарные тушили пожар в экосистеме. Там горела сухая растительность на площади 1 га.
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