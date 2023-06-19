Ночью над Днепропетровщиной сбили 4 беспилотника

«Других атак на область не зафиксировано. Везде обошлось без обстрелов», — подчеркнул Лысак.

Защитники из ВК «Схід» уничтожили над регионом 4 беспилотника. Вероятно, это были «Шахеды-136» и «Орлан-10».

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В воскресенье, 18 июня, в гимназиях Днепра искали взрывчатку.

Сегодня, 19 июня, в Днепре трамваи и троллейбусы будут курсировать…

В Днепре по улице Даниила Нечая загорелась квартира.

В Днепре из горящей квартиры спасли кота В Днепре по улице Даниила Нечая загорелась квартира. просмотров

Как в Днепре работает общественный транспорт 19 июня Сегодня, 19 июня, в Днепре трамваи и троллейбусы будут курсировать в штатном режиме по расписанию рабочего дня. просмотров

Россия нанесла очередной удар ракетами и БпЛА по Украине: ситуация сегодня Российские военные сосредоточили основные силы на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На указанных участках фронта произошло 24 боевых столкновения за прошедшие сутки. просмотров

Оформление «в один клик»: что нужно знать днепрянам о получении субсидии Кабинет министров Украины принял постановление, которое упростит процедуру обращения граждан за жилищной субсидией и обеспечит быстрое принятие решения о ее предоставлении. Это будет происходить в рамках экспериментального проекта. просмотров

Количество погибших в результате подрыва Каховской ГЭС возросло В результате подрыва российскими террористами Каховской ГЭС погибли 17 человек. просмотров