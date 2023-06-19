Ночью над Днепропетровщиной сбили 4 беспилотника

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Защитники из ВК «Схід» уничтожили над регионом 4 беспилотника. Вероятно, это были «Шахеды-136» и «Орлан-10».
«Других атак на область не зафиксировано. Везде обошлось без обстрелов», — подчеркнул Лысак.
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