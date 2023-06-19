В Днепре «заминировали» гимназии: подробности

Сообщение о минировании гимназий города поступило в call-центр СБУ.
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Кабинет министров Украины принял постановление, которое упростит процедуру обращения граждан…
В результате подрыва российскими террористами Каховской ГЭС погибли 17 человек.
Сегодня днем, 18 июня, российские оккупанты в очередной раз обстреляли…
В воскресенье, 18 июня, в городе Пятихатки Каменского района Днепропетровской…
Российские военные сосредоточили основные силы на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На указанных участках фронта произошло 24 боевых столкновения за прошедшие сутки.
Поздравляем и желаем новых побед!
Кабинет министров Украины принял постановление, которое упростит процедуру обращения граждан за жилищной субсидией и обеспечит быстрое принятие решения о ее предоставлении. Это будет происходить в рамках экспериментального проекта.
В результате подрыва российскими террористами Каховской ГЭС погибли 17 человек.
Зонт сегодня не понадобится!
Сегодня днем, 18 июня, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никополь Днепропетровской области. Вражескими снарядами были повреждены 2 объекта критической инфраструктуры.
В воскресенье, 18 июня, в городе Пятихатки Каменского района Днепропетровской области произошло смертельное ДТП. Там столкнулись микроавтобус Renault Master и легковой автомобиль Seat Leon.
Расклейка рекламных объявлений на столбах и домах является нарушением Правил благоустройства города. Коммунальщики Днепра активно с этим борются, однако это мешает их основной работе.
С 18 по 19 июня в Днепропетровской области, в том числе и Днепре, сохранится высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
В Павлограде Днепропетровской области многодетная мать, которая самостоятельно воспитывает четверых детей, сдала в ломбард планшет сына, выданный ему в школе.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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