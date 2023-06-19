В Днепре «заминировали» гимназии: подробности

Специалисты обследовали 41 объект. Какие-либо взрывоопасные вещества или устройства обнаружены не были. Подразделения ГСЧС не привлекались.

Сообщение о минировании гимназий города поступило в call-центр СБУ.

В воскресенье, 18 июня, в гимназиях Днепра искали взрывчатку.

В воскресенье, 18 июня, в городе Пятихатки Каменского района Днепропетровской…

Сегодня днем, 18 июня, российские оккупанты в очередной раз обстреляли…

В результате подрыва российскими террористами Каховской ГЭС погибли 17 человек.

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