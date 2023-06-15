У центрі Дніпра з’явився мурал, присвячений Кузьмі Скрябіну (ВІДЕО)

У центрі Дніпра, неподалік Єкатеринославського бульвару, з’явився мурал, присвячений музиканту, телеведучому та лідеру гурту «Скрябін» Андрію Кузьменку.
Відео опублікували на ФБ-сторінці “Туристичний Інформаційний Центр м. Дніпро”.
Мурал з’явився на вулиці Південній в районі будинків №4-6.
На ньому – портрет Кузьми Скрябіна та напис “Місце щасливих людей”. А також цитата самого Кузьми: “Живи так, щоб було з чого поржати”.
Нагадаємо, 2 лютого 2015 року Андрій Кузьменко загинув в ДТП, що сталася біля села Лозуватка Дніпропетровської області.
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