У центрі Дніпра з’явився мурал, присвячений Кузьмі Скрябіну (ВІДЕО)

Місце щасливих людей!

У центрі Дніпра, неподалік Єкатеринославського бульвару, з’явився мурал, присвячений музиканту, телеведучому та лідеру гурту «Скрябін» Андрію Кузьменку.

Відео опублікували на ФБ-сторінці “Туристичний Інформаційний Центр м. Дніпро”.

Мурал з’явився на вулиці Південній в районі будинків №4-6.

На ньому – портрет Кузьми Скрябіна та напис “Місце щасливих людей”. А також цитата самого Кузьми: “Живи так, щоб було з чого поржати”.

Нагадаємо, 2 лютого 2015 року Андрій Кузьменко загинув в ДТП, що сталася біля села Лозуватка Дніпропетровської області.

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