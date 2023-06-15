У лікарні Дніпра врятували жінку з Донеччини, яка разом із чоловіком потрапила під ворожий обстріл на городі

Пані Ірина та її чоловік Олександр жили в Донецькій області – у селі Максимільянівка, що біля Мар’їнки. Якось вони поралась на городі, збирали полуницю. В якийсь момент почули гул, після – вибух. Вона та чоловік, залиті кров’ю – це останній фрагмент, який зостався в пам’яті.
Жінку доставили до лікарні Дніпра у непритомному стані. Виявилося, що у неї пошкоджено тонкий кишківник.
Про це повідомляє генеральний директор дніпровської лікарні.
Пані Ірині зробили кілька операцій, вона пішла на поправку, але за увесь цей час не було звістки про чоловіка.
У думках Ірина з ним уже попрощалась, думала, що він не вижив. Подібні думки весь час бентежили і Олександра, який лікувався у Курахівській міській лікарні. Сьогодні взнав, що жінка жива, – пише гендиректор.
Чоловік на милицях на таксі приїхав до лікарні у Дніпрі, щоб побачити свою дружину.
Зустріч, яка перевершила всі мрії. Хвилини щастя та благодаті. У них троє діток, троє внуків, і всі вони хочуть жити у вільній мирній Україні, – зазначив лікар.
Бажаємо подружжю швидшого одужання!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у лікарні Дніпра врятували 21-річного солдата-сироту, який отримав важке поранення біля Бахмута.
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