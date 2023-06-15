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  • У лікарні Дніпра врятували жінку з Донеччини, яка разом із чоловіком потрапила під ворожий обстріл на городі

У лікарні Дніпра врятували жінку з Донеччини, яка разом із чоловіком потрапила під ворожий обстріл на городі

Сьогодні 11:49
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Дякуємо лікарям!

Новости Днепра про У лікарні Дніпра врятували жінку з Донеччини, яка разом із чоловіком потрапила під ворожий обстріл на городі

Пані Ірина та її чоловік Олександр жили в Донецькій області – у селі Максимільянівка, що біля Мар’їнки. Якось вони поралась на городі, збирали полуницю. В якийсь момент почули гул, після – вибух. Вона та чоловік, залиті кров’ю – це останній фрагмент, який зостався в пам’яті. 

Жінку доставили до лікарні Дніпра у непритомному стані. Виявилося, що у неї пошкоджено тонкий кишківник.

Про це повідомляє генеральний директор дніпровської лікарні.

Пані Ірині зробили кілька операцій, вона пішла на поправку, але за увесь цей час не було звістки про чоловіка.

У думках Ірина з ним уже попрощалась, думала, що він не вижив. Подібні думки весь час бентежили і Олександра, який лікувався у Курахівській міській лікарні. Сьогодні взнав, що жінка жива, – пише гендиректор.

Чоловік на милицях на таксі приїхав до лікарні у Дніпрі, щоб побачити свою дружину.

Зустріч, яка перевершила всі мрії. Хвилини щастя та благодаті. У них троє діток, троє внуків, і всі вони хочуть жити у вільній мирній Україні, – зазначив лікар.

Новости Днепра про У лікарні Дніпра врятували жінку з Донеччини, яка разом із чоловіком потрапила під ворожий обстріл на городі

Бажаємо подружжю швидшого одужання!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у лікарні Дніпра врятували 21-річного солдата-сироту, який отримав важке поранення біля Бахмута.

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Новости Днепра про У лікарні Дніпра врятували жінку з Донеччини, яка разом із чоловіком потрапила під ворожий обстріл на городіУкраїнська

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