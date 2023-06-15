У Кам’янському чоловік у крамниці пограбував пенсіонерку: затримати його допомогли небайдужі громадяни

Правоохоронці звернулися до громадян з проханням допомогти встановити особу грабіжника.
Відео моменту пограбування:
Після цього до поліції звернулося багато містян, які повідомляли місця, де бачили схожого чоловіка. Завдяки цьому вдалося встановити місце перебування зловмисника та затримати його.
Ним виявився 31-річний раніше судимий чоловік, який у лютому звільнився з місць позбавлення волі.
13 червня йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
Вдячні всім причетним людям, завдяки яким грабіжника було затримано, – зазначили у поліції.
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