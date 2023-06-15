Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Кам’янському чоловік у крамниці пограбував пенсіонерку: затримати його допомогли небайдужі громадяни

У Кам’янському чоловік у крамниці пограбував пенсіонерку: затримати його допомогли небайдужі громадяни

Сьогодні 10:55
просмотров

3 квітня у Кам’янському в магазині «Петриківка», що на проспекті Шевченка, 5 А, невідомий чоловік пограбував пенсіонерку: він вихопив з рук 61-річної жінки гаманець з грошима, після чого втік.

Новости Днепра про У Кам’янському чоловік у крамниці пограбував пенсіонерку: затримати його допомогли небайдужі громадяни

Правоохоронці звернулися до громадян з проханням допомогти встановити особу грабіжника.

Відео моменту пограбування:

Після цього до поліції звернулося багато містян, які повідомляли місця, де бачили схожого чоловіка. Завдяки цьому вдалося встановити місце перебування зловмисника та затримати його.

Ним виявився 31-річний раніше судимий чоловік, який у лютому звільнився з місць позбавлення волі.

Новости Днепра про У Кам’янському чоловік у крамниці пограбував пенсіонерку: затримати його допомогли небайдужі громадяни

13 червня йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Вдячні всім причетним людям, завдяки яким грабіжника було затримано, – зазначили у поліції.

Читайте також:

Новости Днепра про У Кам’янському чоловік у крамниці пограбував пенсіонерку: затримати його допомогли небайдужі громадяниУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Над Дніпропетровщиною вночі військові збили 7 дронів-камікадзе та крилату ракету
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:12
    Над Дніпропетровщиною вночі військові збили 7 дронів-камікадзе та крилату ракету

    Дякуємо нашим захисникам!

    На Дніпропетровщині зіткнулися фура та мікроавтобус: одного із водіїв діставали рятувальники (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Вчора 18:20
    На Дніпропетровщині зіткнулися фура та мікроавтобус: одного із водіїв діставали рятувальники (ФОТО)

    Будь ласка, будьте уважні за кермом!

    Захотів покататися зі своїми товаришками: у Дніпрі 20-річний хлопець викрав ВАЗ
    Новини Дніпра
    Вчора 16:26
    Захотів покататися зі своїми товаришками: у Дніпрі 20-річний хлопець викрав ВАЗ

    До поліції зателефонував чоловік. Він повідомив, що вчора залишив своє…

    У Дніпропетровській області шукають 65-річного чоловіка, який пішов з дому та зник
    Новини Дніпра
    Вчора 15:53
    У Дніпропетровській області шукають 65-річного чоловіка, який пішов з дому та зник

    У Новомосковському районі шукають зниклого чоловіка

    Наверх