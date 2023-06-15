Над Дніпропетровщиною вночі військові збили 7 дронів-камікадзе та крилату ракету

Уночі російські окупанти скерували на Дніпропетровщину ракети і дрони.
Військові з Повітряного командування “Схід” знищили над нашою областю 7 дронів-камікадзе та крилату ракету.
Про це повідомили на сторінці ПК “Схід” у ФБ.
У зоні відповідальності ПК “Схід” знищено 10 дронів-камікадзе: 7 на Дніпропетровщині, 2 у Харківський області та 1 на Донеччині. Також над Кривий Рогом збито крилату ракету, – йдеться у повідомленні.
Але, на жаль, маємо і влучання.
Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.
За його словами, ворог завдав ракетного удару по промисловим об’єктам Кривого Рогу, внаслідок чого постраждав 38-річний чоловік. Він у лікарні у стані середньої тяжкості. Крім того, є пошкодження виробничих споруд, газогонів, знищено шиномонтаж, два десятки автобусів. Також сталося дві пожежі, які рятувальники вже загасили. Уламки зачепили в місті й ще одну легкову автівку.
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