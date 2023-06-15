Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Над Дніпропетровщиною вночі військові збили 7 дронів-камікадзе та крилату ракету

Над Дніпропетровщиною вночі військові збили 7 дронів-камікадзе та крилату ракету

Сьогодні 10:12
просмотров

Дякуємо нашим захисникам!

Новости Днепра про Над Дніпропетровщиною вночі військові збили 7 дронів-камікадзе та крилату ракету

Уночі російські окупанти скерували на Дніпропетровщину ракети і дрони.

Військові з Повітряного командування “Схід” знищили над нашою областю 7 дронів-камікадзе та крилату ракету.

Про це повідомили на сторінці ПК “Схід” у ФБ.

У зоні відповідальності ПК “Схід” знищено 10 дронів-камікадзе: 7 на Дніпропетровщині, 2 у Харківський області та 1 на Донеччині. Також над Кривий Рогом збито крилату ракету, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про Над Дніпропетровщиною вночі військові збили 7 дронів-камікадзе та крилату ракету

Але, на жаль, маємо і влучання.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

За його словами, ворог завдав ракетного удару по промисловим об’єктам Кривого Рогу, внаслідок чого постраждав 38-річний чоловік. Він у лікарні у стані середньої тяжкості. Крім того, є пошкодження виробничих споруд, газогонів, знищено шиномонтаж, два десятки автобусів. Також сталося дві пожежі, які рятувальники вже загасили. Уламки зачепили в місті й ще одну легкову автівку.

Читайте також:

Новости Днепра про Над Дніпропетровщиною вночі військові збили 7 дронів-камікадзе та крилату ракетуУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині зіткнулися фура та мікроавтобус: одного із водіїв діставали рятувальники (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Вчора 18:20
    На Дніпропетровщині зіткнулися фура та мікроавтобус: одного із водіїв діставали рятувальники (ФОТО)

    Будь ласка, будьте уважні за кермом!

    Захотів покататися зі своїми товаришками: у Дніпрі 20-річний хлопець викрав ВАЗ
    Новини Дніпра
    Вчора 16:26
    Захотів покататися зі своїми товаришками: у Дніпрі 20-річний хлопець викрав ВАЗ

    До поліції зателефонував чоловік. Він повідомив, що вчора залишив своє…

    У Дніпропетровській області шукають 65-річного чоловіка, який пішов з дому та зник
    Новини Дніпра
    Вчора 15:53
    У Дніпропетровській області шукають 65-річного чоловіка, який пішов з дому та зник

    У Новомосковському районі шукають зниклого чоловіка

    Від 17 до 77 років: Вілкул розповів про загиблих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу
    Новини Дніпра
    Вчора 15:15
    Від 17 до 77 років: Вілкул розповів про загиблих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу

    Учора рано-вранці росіяни атакували Кривий Ріг ракетами.

    Наверх