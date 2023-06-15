В центре Днепра появился мурал, посвященный Кузьме Скрябину (ФОТО, ВИДЕО)

В центре Днепра, недалеко от Екатеринославского бульвара, появился мурал, посвященный музыканту, телеведущему и лидеру группы «Скрябин» Андрею Кузьменко.
Об этом сообщает dnepr.info.
Мурал появился на улице Южной в районе домов №4-6.
На нем – портрет Кузьмы Скрябина и надпись «Место счастливых людей». А также цитата самого Кузьмы: «Живи так, чтобы было из чего поржать».
Напомним, 2 февраля 2015 года Андрей Кузьменко погиб в ДТП, которое произошло возле села Лозоватка Днепропетровской области.
Видео – ФБ-страница «Туристический Информационный Центр г. Днепр».
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