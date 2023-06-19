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У Дніпрі “замінували” гімназії: подробиці

Сьогодні 09:00
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У неділю, 18 червня, у гімназіях Дніпра шукали вибухівку.

Новости Днепра про У Дніпрі

Повідомлення про мінування гімназій міста надійшло до call-центру СБУ.

Фахівці обстежили 41 об’єкт. Будь-які вибухонебезпечні речовини або пристрої не були виявлені. Підрозділи ДСНС не залучалися.

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