Днепровский дзюдоист завоевал «бронзу» Кубка Европы

Поздравляем и желаем новых побед!

В словенском городе Пидчетртек проходит Кубок Европы по дзюдо. В составе сборной Украины там отличился днепровский дзюдоист, лидер спортивного клуба «Дзюдо Днепр» Александр Кошляк. Александр стал бронзовым призером в весовой категории до 73 кг.

По пути к награде наш спортсмен уверенно одолел соперников из Норвегии, Италии и Швейцарии. В полуфинале Александр уступил другому украинцу Сергею Неботову. А в борьбе за бронзу днепрянин победил немца Петера Томаса.

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