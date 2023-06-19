Затримали вже на Новому мосту: на Європейці хлопець вкрав телефон та втік

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції.
Жінка звернулася до правоохоронців. Патрульні отримали прикмети ймовірного зловмисника і почали його шукати.
На Новому мосту один із екіпажів помітив чоловіка, схожого за прикметами. Його зупинили.
Під час поверхневої перевірки у 18-річного громадянина виявили мобільний телефон постраждалої.
На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу та доставили ймовірного грабіжника до відділку поліції.
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