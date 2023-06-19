В Днепре из горящей квартиры спасли кота

Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Вызов поступил около 21 часов 18 июня. В одной из квартир на улице Даниила Нечая произошел пожар.
Приехав на место происшествия, спасатели выяснили, что горит квартира на 9 этаже. Владелец дома уже эвакуировался, но внутри остался кот. Пожарные вынесли животное из горящей комнаты. С ним все хорошо.
Через 20 минут пожар удалось полностью потушить. Огнем повреждено домашнее имущество в комнате квартиры на площади 10 кв.
К тушению возгорания привлечены 14 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники местного управления ГСЧС.
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