У Дніпрі з палаючої квартири врятували кота

Про це розповіли в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області.
Виклик надійшов близько 21 години 18 червня. У одній із квартир на вулиці Данила Нечая сталася пожежа.
Приїхавши на місце події, рятувальники з’ясували, що горить квартира на 9 поверсі. Власник помешкання вже евакуювався, але всередині залишився кіт. Пожежники винесли тварину з палаючої кімнати. З ним все добре.
Через 20 хвилин пожежу вдалося повністю загасити. Вогнем пошкоджено домашнє майно в кімнаті квартири на площі 10 кв.м.
До гасіння займання залучено 14 людей особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки місцевого управління ДСНС.
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