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У Дніпрі з палаючої квартири врятували кота

Сьогодні 10:20
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У Дніпрі на вулиці Данила Нечая загорілася квартира.

Новости Днепра про У Дніпрі з палаючої квартири врятували кота

Про це розповіли в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області. 

Виклик надійшов близько 21 години 18 червня. У одній із квартир на вулиці Данила Нечая сталася пожежа.

Приїхавши на місце події, рятувальники з’ясували, що горить квартира на 9 поверсі. Власник помешкання вже евакуювався, але всередині залишився кіт. Пожежники винесли тварину з палаючої кімнати. З ним все добре. 

Через 20 хвилин пожежу вдалося повністю загасити. Вогнем пошкоджено домашнє майно в кімнаті квартири на площі 10 кв.м.

До гасіння займання залучено 14 людей особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки місцевого управління ДСНС.

Новости Днепра про У Дніпрі з палаючої квартири врятували кота

Новости Днепра про У Дніпрі з палаючої квартири врятували кота

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