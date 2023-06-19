Что будут делать в Кривом Роге, когда запасы воды закончатся

Через полтора месяца значительная часть Кривого Рога останется без воды.

Об этом Александр Вилкул рассказал в комментарии Радіо Свобода.

Пока что город с водой, но запасов из Южного водохранилища хватит еще на месяц. После этого сотни тысяч человек останутся без воды.

Как отметил Александр Вилкул, в настоящее время продолжается строительство канала Ингулец – Южное. Воду собираются брать из реки Ингулец. Для этого необходимо произвести перекидывание воды более чем на 30 километров. Работы продолжаются круглосуточно, но когда закончаться неизвестно. Через месяц смогут возвести только первую часть трубы.

Вилкул отметил, что работы могут затянуться, ведь комплектующие закупают за границей.

Когда воды не будет, ее будут подвозить водовозами и цистернами. В настоящее время в городе действует режим строгой экономии воды.

Может случиться, что некоторое время воды в водопроводе может не быть вообще, где-то через полтора месяца, на некоторый срок. Тогда будем использовать водовозки, цистерны. Но мы понимаем, что Кривой Рог – это 800-тысячная агломерация, это не в деревню из 30 домов воду провести, это 800-тысячная агломерация. Это достаточно сложно. Но другого пути нет, – сказал Вилкул.

Для того чтобы в Кривом Роге была вода необходимо протянуть более 100 километров труб и наладить альтернативные системы водоснабжения.

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