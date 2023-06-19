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У Дніпрі “полюватимуть” на рекламні вивіски написані російською

Сьогодні 16:32
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У Дніпрі полюватимуть за вивісками та рекламою російською.

Новости Днепра про У Дніпрі

Про це повідомив громадський діяч та представник Січеславської Просвіти Сергій Тютюнник.

Містян закликають фільмувати та надсилати рекламу чи вивіски, які досі не переклали українською. За словами Сергія Тютюнника, активісти використають ці докази, щоб сформувати скарги у відповідні органи та змусити порушників прибрати написи російською. 

Проєкт назвали “Мовний вартовий: за українську мову в місті Дніпрі”. Активісти хочуть популяризувати українську мову та змусити бізнес дотримуватися мовного законодавства. 

Долучитися до вартових мови дуже просто. Достатньо зафіксувати побачені порушення та надіслати в Січеславську Просвіту. 

Зі свого боку Січеславська Просвіта бере на себе весь адміністративний та юридичний супровід. Ми формуємо скарги на порушення у відповідні установи, зокрема до офісу Уповноваженого із захисту державної мови. Будемо інформувати громадськість про перебіг справи та притягнення до відповідальності порушника, – йдеться у повідомленні. 
 

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