У Дніпропетровській області 7-річну дівчинку вкусила змія під час прогулянки

У Дніпрі лікують дівчинку, яку вжалила змія.

Це сталося в неділю, 18 червня, пише Інформатор.

7-річна дівчинка разом зі своєю старшою сестрою прогулювалися в Лівобережному лісі, що в Кам’янському. У якийсь момент дитину за палець вжалила змія.

Сестра викликала “швидку”. Наразі дівчинка перебуває в лікарні Дніпра. Її життю вже нічого не загрожує.

У Дніпрі та області нашестя плазунів

Цьогоріч спостерігається нашестя плазунів. Найпоширеніший вид отруйних змій, який є в нашому регіоні – гадюка звичайна або степова. Водиться на полях та виповзає поближче до людей, ховаючись в чагарниках чи на лісових галявинах. На відміну від безпечних вужиків, гадюка може вжалити.

Якщо вас вкусила гадюка, то звертайтеся за допомогою до лікарів.

Раніше в ОВА повідомили, що з початку 2023 року три людини звернулися за медичною допомогою після укусу змій.

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