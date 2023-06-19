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  • У Дніпропетровській області 7-річну дівчинку вкусила змія під час прогулянки

У Дніпропетровській області 7-річну дівчинку вкусила змія під час прогулянки

Сьогодні 15:53
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У Дніпрі лікують дівчинку, яку вжалила змія.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області 7-річну дівчинку вкусила змія під час прогулянки

Це сталося в неділю, 18 червня, пише Інформатор. 

7-річна дівчинка разом зі своєю старшою сестрою прогулювалися в Лівобережному лісі, що в Кам’янському. У якийсь момент дитину за палець вжалила змія. 

Сестра викликала “швидку”. Наразі дівчинка перебуває в лікарні Дніпра. Її життю вже нічого не загрожує.

У Дніпрі та області нашестя плазунів

Цьогоріч спостерігається нашестя плазунів. Найпоширеніший вид отруйних змій, який є в нашому регіоні – гадюка звичайна або степова. Водиться на полях та виповзає поближче до людей, ховаючись в чагарниках чи на лісових галявинах. На відміну від безпечних вужиків, гадюка може вжалити.  

Якщо вас вкусила гадюка, то звертайтеся за допомогою до лікарів. 

Раніше в ОВА повідомили, що з початку 2023 року три людини звернулися за медичною допомогою після укусу змій. 

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Новости Днепра про У Дніпропетровській області 7-річну дівчинку вкусила змія під час прогулянкиУкраїнська

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