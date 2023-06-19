У Дніпропетровській області 7-річну дівчинку вкусила змія під час прогулянки

Це сталося в неділю, 18 червня, пише Інформатор.
7-річна дівчинка разом зі своєю старшою сестрою прогулювалися в Лівобережному лісі, що в Кам’янському. У якийсь момент дитину за палець вжалила змія.
Сестра викликала “швидку”. Наразі дівчинка перебуває в лікарні Дніпра. Її життю вже нічого не загрожує.
Цьогоріч спостерігається нашестя плазунів. Найпоширеніший вид отруйних змій, який є в нашому регіоні – гадюка звичайна або степова. Водиться на полях та виповзає поближче до людей, ховаючись в чагарниках чи на лісових галявинах. На відміну від безпечних вужиків, гадюка може вжалити.
Якщо вас вкусила гадюка, то звертайтеся за допомогою до лікарів.
Раніше в ОВА повідомили, що з початку 2023 року три людини звернулися за медичною допомогою після укусу змій.
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