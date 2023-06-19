Офіційно: ЗСУ звільнили П’ятихатки на Запоріжжі

Слава Україні! Слава ЗСУ!

Збройні сили України звільнили П’ятихатки та ще 7 населених пунктів за 2 тижні контрнаступу.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

В ході двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами ОСУВ “Таврія” було звільнено 8 населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П’ятихатки, – написала Маляр.

За її словами, загалом підрозділи на Таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км, а звільнена на півдні площа складає 113 км. м. Заступниця міністра оборони зазначила, що активна робота Сил оборони Таврійського напрямку триває.

За минулий тиждень ворог ніс суттєві втрати. Зокрема, минулого тижня втрати противника на всіх напрямках склали понад 4600 вбитих та поранених, крім того, нашими оборонцями було взято в полон понад 80 бійців агресора, − підсумувала Маляр.

Зазначимо, П’ятихатки звільнили 18 червня силами 128-ї ОГШБр та 2 ОСБ ЗСУ.

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