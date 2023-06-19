Официально: ВСУ освободили Пятихатки в Запорожской области

Слава Украине! Слава ВСУ!

Вооруженные силы Украины освободили Пятихатки и еще 7 населенных пунктов за 2 недели контрнаступления.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

В ходе двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях за указанный период подразделениями ОСУВ «Таврия» было освобождено 8 населенных пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожево, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки, — написала Маляр.

По ее словам, всего подразделения на Таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км, а освобожденная на юге площадь составляет 113 км. м. Заместитель министра обороны отметила, что активная работа Сил обороны Таврического направления продолжается.

За прошедшую неделю враг нес существенные потери. В частности, на прошлой неделе потери противника на всех направлениях составили более 4600 убитых и раненых, кроме того, нашими защитниками было взято в плен более 80 бойцов агрессора, − подытожила Маляр.

Отметим, Пятихатки освободили 18 июня силами 128-й ОГШБр и 2 ОСБ ВСУ.

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