Дніпровський дзюдоїст здобув «бронзу» Кубку Європи

У словенському місті Підчетртек проходить Кубок Європи з дзюдо. У складі збірної України там відзначився дніпровський дзюдоїст, лідер спортивного клубу “Дзюдо Дніпро” Олександр Кошляк. Олександр став бронзовим призером у ваговій категорії до 73 кг.
На шляху до нагороди наш спортсмен впевнено здолав суперників із Норвегії, Італії та Швейцарії. У півфіналі Олександр поступився іншому українцю Сергію Неботову. А у боротьбі за «бронзу» дніпрянин переміг німця Петера Томаса.
Про це повідомляє Дзюдо-Днепр.
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