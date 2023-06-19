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Дніпровський дзюдоїст здобув «бронзу» Кубку Європи

Сьогодні 08:00
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Вітаємо і бажаємо нових блискучих досягнень!

Новости Днепра про Дніпровський дзюдоїст здобув «бронзу» Кубку Європи

У словенському місті Підчетртек проходить Кубок Європи з дзюдо. У складі збірної України там відзначився дніпровський дзюдоїст, лідер спортивного клубу “Дзюдо Дніпро” Олександр Кошляк. Олександр став бронзовим призером у ваговій категорії до 73 кг.

На шляху до нагороди наш спортсмен впевнено здолав суперників із Норвегії, Італії та Швейцарії. У півфіналі Олександр поступився іншому українцю Сергію Неботову. А у боротьбі за «бронзу» дніпрянин переміг німця Петера Томаса.

Про це повідомляє Дзюдо-Днепр.

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Новости Днепра про Дніпровський дзюдоїст здобув «бронзу» Кубку ЄвропиУкраїнська Новости Днепра про Дніпровський дзюдоїст здобув «бронзу» Кубку ЄвропиРусский

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