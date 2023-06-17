На Харківщині росіяни поцілили протитанковою ракетою у цивільний автомобіль: є загиблі

Не пробачимо!

Сьогодні, 17 червня, росіяни поцілили протитанковою керованою ракетою у цивільний автомобіль, який рухався у напрямку с. Гур‘їв Козачок, що в Богодухівському районі Харківської області.

Про це повідомив у Telegram начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За попередніми даними, в автомобілі знаходилися 4 людини, які загинули на місці.

Деталі встановлюються.

Це черговий терор росіян проти мирного населення! – зазначив Олег Синєгубов.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо, в якому стані 78-річна жінка, яка постраждала внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу Нікополя.

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