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  • На Харківщині росіяни поцілили протитанковою ракетою у цивільний автомобіль: є загиблі

На Харківщині росіяни поцілили протитанковою ракетою у цивільний автомобіль: є загиблі

Сьогодні 13:35
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Не пробачимо!

Новости Днепра про На Харківщині росіяни поцілили протитанковою ракетою у цивільний автомобіль: є загиблі

Сьогодні, 17 червня, росіяни поцілили протитанковою керованою ракетою у цивільний автомобіль, який рухався у напрямку с. Гур‘їв Козачок, що в Богодухівському районі Харківської області.

Про це повідомив у Telegram начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За попередніми даними, в автомобілі знаходилися 4 людини, які загинули на місці.

Новости Днепра про На Харківщині росіяни поцілили протитанковою ракетою у цивільний автомобіль: є загиблі

Деталі встановлюються.

Це черговий терор росіян проти мирного населення! – зазначив Олег Синєгубов.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо, в якому стані 78-річна жінка, яка постраждала внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу Нікополя.

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Новости Днепра про На Харківщині росіяни поцілили протитанковою ракетою у цивільний автомобіль: є загибліУкраїнська Новости Днепра про На Харківщині росіяни поцілили протитанковою ракетою у цивільний автомобіль: є загибліРусский

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