На Харківщині росіяни поцілили протитанковою ракетою у цивільний автомобіль: є загиблі

Сьогодні, 17 червня, росіяни поцілили протитанковою керованою ракетою у цивільний автомобіль, який рухався у напрямку с. Гур‘їв Козачок, що в Богодухівському районі Харківської області.
Про це повідомив у Telegram начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За попередніми даними, в автомобілі знаходилися 4 людини, які загинули на місці.
Деталі встановлюються.
Це черговий терор росіян проти мирного населення! – зазначив Олег Синєгубов.
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Александра Лучка
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