Уночі над Дніпропетровщиною збили 4 безпілотники

ППО відбила атаку ворожих безпілотників на Дніпропетровську область вночі 19 червня.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Захисники з ПК “Схід” знищили над регіоном 4 безпілотники. Ймовірно, це були “Шахеди-136” та “Орлан-10”.

«Інших атак на область не зафіксовано. Всюди обійшлося без обстрілів», – наголосив Лисак.

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