Уночі над Дніпропетровщиною збили 4 безпілотники

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Захисники з ПК “Схід” знищили над регіоном 4 безпілотники. Ймовірно, це були “Шахеди-136” та “Орлан-10”.
«Інших атак на область не зафіксовано. Всюди обійшлося без обстрілів», – наголосив Лисак.
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