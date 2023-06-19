В Днепропетровской области 7-летнюю девочку укусила змея во время прогулки

В Днепре лечат девочку, которую ужалила змея.

Это случилось в воскресенье, 18 июня, пишет Информатор.

7-летняя девочка вместе со своей старшей сестрой прогуливались в Левобережном лесу Каменского. В какой-то момент ребенка за палец ужалила змея.

Сестра вызвала «скорую». В настоящее время девочка находится в больнице Днепра. Ее жизни уже ничего не угрожает.

В Днепре и области нашествие пресмыкающихся

В этом году наблюдается нашествие пресмыкающихся. Самый распространенный вид ядовитых змей, который есть в нашем регионе – гадюка обыкновенная или степная. Водится на полях и выползает поближе к людям, прячась в кустарниках или лесных полянах. В отличие от безопасных ужиков, гадюка может ужалить.

Если вас укусила змея, то обращайтесь за помощью к врачам.

Ранее в ОВА сообщили, что с начала 2023 года три человека обратились за медицинской помощью после укуса змей.

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