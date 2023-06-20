Кількість жертв підриву Каховської ГЕС знову зросла

Унаслідок російського терористичного акту - підриву Каховської ГЕС - загинули 18 осіб. При цьому 31 людина досі числиться зниклою безвісти.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram .

“Вода продовжує відступати. Але підтопленими досі залишаються 39 населених пунктів і 818 будинків. Наші рятувальники за добу відкачали майже 24 тисячі кубометрів води”, – повідомив він.

Клименко повідомив, що з підтоплених населених пунктів евакуювали 3 773 людини та 284 тварин.