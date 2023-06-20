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Кількість жертв підриву Каховської ГЕС знову зросла

Сьогодні 06:45
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Унаслідок російського терористичного акту - підриву Каховської ГЕС - загинули 18 осіб. При цьому 31 людина досі числиться зниклою безвісти.

Новости Днепра про Кількість жертв підриву Каховської ГЕС знову зросла

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.

“Вода продовжує відступати. Але підтопленими досі залишаються 39 населених пунктів і 818 будинків. Наші рятувальники за добу відкачали майже 24 тисячі кубометрів води”, – повідомив він.

Клименко повідомив, що з підтоплених населених пунктів евакуювали 3 773 людини та 284 тварин.

“На жаль, загинули 18 осіб. 14 – від утоплення, 4 – від вогнепальних поранень під час евакуації. Зниклих безвісти – 31 особа. Шукаємо кожного”, – заявив глава МВС.

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