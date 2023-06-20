Кількість жертв підриву Каховської ГЕС знову зросла

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.
“Вода продовжує відступати. Але підтопленими досі залишаються 39 населених пунктів і 818 будинків. Наші рятувальники за добу відкачали майже 24 тисячі кубометрів води”, – повідомив він.
Клименко повідомив, що з підтоплених населених пунктів евакуювали 3 773 людини та 284 тварин.
“На жаль, загинули 18 осіб. 14 – від утоплення, 4 – від вогнепальних поранень під час евакуації. Зниклих безвісти – 31 особа. Шукаємо кожного”, – заявив глава МВС.
Читайте також:
Автор:
Російська армія атакувала Нікополь з важкої артилерії. Внаслідок обстрілу постраждав…
Сьогодні, 19 червня, Чаплі залишилися без води через аварійні роботи.
На Дніпропетровщині поліцейські затримали учасників організованого наркоугруповання, які налагодили вирощування…
У Нікопольському районі у деяких громадах змінять комендантську годину.