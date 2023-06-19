На Прикарпатті дядько зґвалтував і задушив свою 9-річну племінницю

Вчора, 18 червня, о 17:45 до поліції звернувся 40-річний мешканець смт Кути.

Чоловік повідомив, що його 9-річна донька близько 15:00 пішла до сестри, але так і не з’явилася там. Дівчинка зникла, її мобільний вимкнений.

Поліцейські відразу почали шукати неповнолітню. Близько 21:30 правоохоронці виявили тіло дитини з ознаками насильницької смерті в хащах на території селища. Неподалік знайшли і її одяг.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що до злочину причетний 34-річний дядько дівчинки.

Як з’ясували слідчі, фігурант того дня приїхав у гості до свого двоюрідного брата – батька дівчинки. Невдовзі дитина пішла до сестри, а чоловік рушив за нею. Фігурант запропонував скоротити дорогу і так заманив її у хащі. Там він зґвалтував і задушив дівчинку.

Ґвалтівника затримали. Зазначається, що раніше його вже судили за злочини проти статевої недоторканості та проти власності.

У скоєному чоловік зізнався. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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