Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине отопительный сезон начнется 16 октября: где именно

Сегодня 10:43
просмотров

Зима близко...

Новости Днепра про На Днепропетровщине отопительный сезон начнется 16 октября: где именно

На Днепропетровщине будет постепенно стартовать отопительный сезон. Так, 16 октября подача тепла начнется в Кривом Роге.

Сначала затопят в больницах, школах, детских садах и социальных учреждениях. А вот жилищный сектор начнут отапливать тогда, когда среднесуточная температура в течение трех дней будет ниже +8 градусов.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

В больницы, школы, детские сады, социальные учреждения подача тепла постепенно начнется 16 октября (с понедельника). Подача тепла в жилищный сектор, согласно действующему законодательству, начнется, когда среднесуточная температура в течение трех дней будет ниже +8 градусов, – сказал он.

По его словам, город технически на 100% готов к началу отопительного сезона. Тарифы повышаться не будут.

Паспорта готовности получили 100% объектов социальной сферы, 100% медицинских учреждений, 100% объектов образования и культуры. Жилищный фонд готов к приему тепла. Подготовлены все 98 котельных, 76 теплораспределительных пунктов, заменено более 8 км тепловых сетей, восстановлено почти 26,5 км тепловой изоляции, выполнен ремонт 29 котлов, – отметил Вилкул.

И добавил, что, учитывая опыт прошлой зимы, был принят ряд превентивных мер по физической защите объектов критической инфраструктуры. Кроме того, в котельных, больницах, детсадах, «пунктах незламності», на объектах водоканала и т.д. установили почти 1000 генераторов разной мощности.

Не всё просто. Но у нас есть опыт, мы знаем, что делать, и делаем все возможное, чтобы город был с теплом, – отметил Вилкул.

Новости Днепра про На Днепропетровщине отопительный сезон начнется 16 октября: где именно

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине отопительный сезон начнется 16 октября: где именноУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине отопительный сезон начнется 16 октября: где именноРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В ДТЭК заявили, что эта зима может быть тяжелее, чем в прошлом году
Новости Днепра
Сегодня 11:27
В ДТЭК заявили, что эта зима может быть тяжелее, чем в прошлом году

Эта зима может быть тяжелее, чем в прошлом году, из-за…

Жительниц Днепра и области призывают массово делать маммографию: где продиагностируют бесплатно
Новости Днепра
Сегодня 10:57
Жительниц Днепра и области призывают массово делать маммографию: где продиагностируют бесплатно

Жительниц Днепропетровщины призывают проходить маммографию.

Жителей Днепропетровщины предупреждают о взрывах
Новости Днепра
Сегодня 10:00
Жителей Днепропетровщины предупреждают о взрывах

Без паники!

В Каменском во время ссоры брат убил сестру
Новости Днепра
Сегодня 09:35
В Каменском во время ссоры брат убил сестру

Оперативники задержали злоумышленника.

Последние новости

Идентифицировали всех погибших в результате удара по кафе в Харьковской области: россияне убили 59 человек
Идентифицировали всех погибших в результате удара по кафе в Харьковской области: россияне убили 59 человек

5 октября около 13:25 российские военные обстреляли село Гроза Купянского района Харьковской области.

Сегодня 13:28
5
просмотров
Как бы выглядели знаменитые жители Днепра, если бы были мультгероями: Филатов, Алхим, Коноплянка и Лысенко (ФОТО)
Как бы выглядели знаменитые жители Днепра, если бы были мультгероями: Филатов, Алхим, Коноплянка и Лысенко (ФОТО)

Искусственный интеллект способен не только помочь в поиске информации, написании текстов, кода или учебе, он также может «показать», как может выглядеть город в будущем или «превратить» живого человека в мультяшного героя.

Сегодня 13:18
2
просмотров
Как изменилась «китайская стена» в Днепре с начала ремонтных работ
Как изменилась «китайская стена» в Днепре с начала ремонтных работ

Днепр применяет комплексный подход, чтобы поддерживать порядок на улицах.

Сегодня 12:30
2
просмотров
Вуз из Днепра вошел в рейтинг лучших университетов мира
Вуз из Днепра вошел в рейтинг лучших университетов мира

Четырнадцать украинских вузов вошли в рейтинг World University Rankings 2024. Среди них один расположен в Днепре.

Сегодня 12:29
3
просмотров
Новое имя, но старые проблемы: в Днепре вандалы крушат сквер на Слобожанском проспекте
Новое имя, но старые проблемы: в Днепре вандалы крушат сквер на Слобожанском проспекте

Новое название, но старые проблемы.

Сегодня 11:40
4
просмотров
В ДТЭК заявили, что эта зима может быть тяжелее, чем в прошлом году
В ДТЭК заявили, что эта зима может быть тяжелее, чем в прошлом году

Эта зима может быть тяжелее, чем в прошлом году, из-за вероятных массированных обстрелов энергосистемы российскими агрессорами.

Сегодня 11:27
0
просмотров
Жительниц Днепра и области призывают массово делать маммографию: где продиагностируют бесплатно
Жительниц Днепра и области призывают массово делать маммографию: где продиагностируют бесплатно

Жительниц Днепропетровщины призывают проходить маммографию.

Сегодня 10:57
3
просмотров
В Украине будут строже наказывать рестораны и клубы, которые работают ночью: что ждет нарушителей
В Украине будут строже наказывать рестораны и клубы, которые работают ночью: что ждет нарушителей

Полиция хочет усилить ответственность за работу заведений во время комендантского часа.

Сегодня 10:28
3
просмотров
Жителей Днепропетровщины предупреждают о взрывах
Жителей Днепропетровщины предупреждают о взрывах

Без паники!

Сегодня 10:00
4
просмотров
В Каменском во время ссоры брат убил сестру
В Каменском во время ссоры брат убил сестру

Оперативники задержали злоумышленника.

Сегодня 09:35
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх