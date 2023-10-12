На Днепропетровщине отопительный сезон начнется 16 октября: где именно

На Днепропетровщине будет постепенно стартовать отопительный сезон. Так, 16 октября подача тепла начнется в Кривом Роге.
Сначала затопят в больницах, школах, детских садах и социальных учреждениях. А вот жилищный сектор начнут отапливать тогда, когда среднесуточная температура в течение трех дней будет ниже +8 градусов.
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
В больницы, школы, детские сады, социальные учреждения подача тепла постепенно начнется 16 октября (с понедельника). Подача тепла в жилищный сектор, согласно действующему законодательству, начнется, когда среднесуточная температура в течение трех дней будет ниже +8 градусов, – сказал он.
По его словам, город технически на 100% готов к началу отопительного сезона. Тарифы повышаться не будут.
Паспорта готовности получили 100% объектов социальной сферы, 100% медицинских учреждений, 100% объектов образования и культуры. Жилищный фонд готов к приему тепла. Подготовлены все 98 котельных, 76 теплораспределительных пунктов, заменено более 8 км тепловых сетей, восстановлено почти 26,5 км тепловой изоляции, выполнен ремонт 29 котлов, – отметил Вилкул.
И добавил, что, учитывая опыт прошлой зимы, был принят ряд превентивных мер по физической защите объектов критической инфраструктуры. Кроме того, в котельных, больницах, детсадах, «пунктах незламності», на объектах водоканала и т.д. установили почти 1000 генераторов разной мощности.
Не всё просто. Но у нас есть опыт, мы знаем, что делать, и делаем все возможное, чтобы город был с теплом, – отметил Вилкул.
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