На Днепропетровщине ночью было громко: официальный комментарий

Российская армия продолжает терроризировать Днепропетровщину.

Так, ночью в Павлоградском районе наши защитники сбили вражеский БпЛА.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Кроме того, враг дважды атаковал Никопольщину с тяжелой артиллерии. По три снаряда прилетели на территорию Мировской и Марганецкой громад.

Погибших и пострадавших нет. Последствия уточняются.

В остальных районах области ночь прошла без обстрелов. Удачной недели! – добавил Лысак.

Обновлено: в Воздушном командовании «Схід» сообщили, что ночью в Павлоградском районе был уничтожен БПЛА «Орлан-10».

Ночью в Павлоградском районе Днепропетровской области истребителем уничтожен БПЛА «Орлан-10», — говорится в сообщении.

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте тревоги!

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