На Днепропетровщине ночью было громко: официальный комментарий

Так, ночью в Павлоградском районе наши защитники сбили вражеский БпЛА.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Кроме того, враг дважды атаковал Никопольщину с тяжелой артиллерии. По три снаряда прилетели на территорию Мировской и Марганецкой громад.
Погибших и пострадавших нет. Последствия уточняются.
В остальных районах области ночь прошла без обстрелов. Удачной недели! – добавил Лысак.
Обновлено: в Воздушном командовании «Схід» сообщили, что ночью в Павлоградском районе был уничтожен БПЛА «Орлан-10».
Ночью в Павлоградском районе Днепропетровской области истребителем уничтожен БПЛА «Орлан-10», — говорится в сообщении.
Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте тревоги!
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