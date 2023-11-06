На Дніпропетровщині вночі було гучно: офіційний коментар

Російська армія продовжує тероризувати Дніпропетровщину.

Так, вночі у Павлоградському районі наші оборонці збили ворожий БпЛА.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Крім того, ворог двічі атакував Нікопольщину з важкої артилерії. По три снаряди прилетіли на територію Мирівської та Марганецької громад.

Загиблих і постраждалих немає. Наслідки уточнюються.

У решті районів області ніч минула без обстрілів. Вдалого тижня! – додав Лисак.

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте тривоги!

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