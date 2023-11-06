Так, вночі у Павлоградському районі наші оборонці збили ворожий БпЛА.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Крім того, ворог двічі атакував Нікопольщину з важкої артилерії. По три снаряди прилетіли на територію Мирівської та Марганецької громад.
Загиблих і постраждалих немає. Наслідки уточнюються.
У решті районів області ніч минула без обстрілів. Вдалого тижня! – додав Лисак.
Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте тривоги!
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