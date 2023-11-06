На Дніпропетровщині вночі було гучно: офіційний коментар - Днепр Инфо
На Дніпропетровщині вночі було гучно: офіційний коментар
просмотров
Сегодня 07:40

Російська армія продовжує тероризувати Дніпропетровщину.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вночі було гучно: офіційний коментар

Так, вночі у Павлоградському районі наші оборонці збили ворожий БпЛА.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Крім того, ворог двічі атакував Нікопольщину з важкої артилерії. По три снаряди прилетіли на територію Мирівської та Марганецької громад.

Загиблих і постраждалих немає. Наслідки уточнюються.

У решті районів області ніч минула без обстрілів. Вдалого тижня! – додав Лисак.

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте тривоги!

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вночі було гучно: офіційний коментарУкраїнська

Главные новости Днепра в Telegram
# # # # #

Комментарии

Залишити відповідь

Новости по теме

Сьогодні у Дніпрі трамваї №12 змінять графік роботи: подробиці
Новини Дніпра
Сегодня 06:55
Сьогодні у Дніпрі трамваї №12 змінять графік роботи: подробиці

Важлива інформація!

Горіли вхідні двері: у Кривому Розі врятували чоловіка із вогняної пастки
Новини Дніпра
03.11.2023 21:27
Горіли вхідні двері: у Кривому Розі врятували чоловіка із вогняної пастки

У Кривому Розі врятували чоловіка.

Наводив російські “Гради” на Нікополь: в одній із українських військових частин піймали “крота”
Новини Дніпра
03.11.2023 18:01
Наводив російські “Гради” на Нікополь: в одній із українських військових частин піймали “крота”

Судили військового-"крота", який допомагав обстрілювати Нікополь.

Жорстоке вбивство на Дніпропетровщині: 16-річний хлопець задушив та зґвалтував 64-річну жінку
Новини Дніпра
03.11.2023 14:59
Жорстоке вбивство на Дніпропетровщині: 16-річний хлопець задушив та зґвалтував 64-річну жінку

Зловмисник ще й пограбував пенсіонерку.