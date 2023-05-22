На Днепропетровщине некоторые громады остались без воды: подробности

Из-за обесточивания насосных станций водоканала «Днепр – Западный Донбасс» Синельниковский городской водоканал вынужден ограничить водоснабжение в доме граждан.
В городе Синельниково отсутствует вода на верхних этажах жилых домов. Нижние этажи с водой, она подается в безнапорном режиме.
Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.
Пока вода есть в резервуарах, он призвал сделать запасы.
Предварительно, восстановление водоснабжения планируется не ранее 13:00, но работы по запуску станций могут продолжаться и дольше.
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