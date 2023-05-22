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На Днепропетровщине некоторые громады остались без воды: подробности

Сегодня 10:35
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Информация для жителей Синельниковского и Павлоградского районов.

Новости Днепра про На Днепропетровщине некоторые громады остались без воды: подробности

Из-за обесточивания насосных станций водоканала «Днепр – Западный Донбасс» Синельниковский городской водоканал вынужден ограничить водоснабжение в доме граждан.

В городе Синельниково отсутствует вода на верхних этажах жилых домов. Нижние этажи с водой, она подается в безнапорном режиме.

Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

Пока вода есть в резервуарах, он призвал сделать запасы.

Предварительно, восстановление водоснабжения планируется не ранее 13:00, но работы по запуску станций могут продолжаться и дольше.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине некоторые громады остались без воды: подробностиУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине некоторые громады остались без воды: подробностиРусский

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