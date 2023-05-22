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На Дніпропетровщині деякі громади залишилися без води: подробиці

Сьогодні 10:35
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Інформація для мешканців Синельниківського та Павлоградського районів.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині деякі громади залишилися без води: подробиці

Через знеструмлення насосних станцій водоканалу «Дніпро – Західний Донбас» Синельниківський міський водоканал вимушений обмежити водопостачання в оселі громадян.

У місті Синельникове частково відсутня вода на верхніх поверхах житлових будинків. Нижні поверхи ще з водою, вона подається в безнапорному режимі.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Поки вода є в резервуарах, він закликав зробити запаси.

Попередньо, відновлення водопостачання планується не раніше 13:00, але роботи із запуску станцій можуть тривати і довше.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині деякі громади залишилися без води: подробиціУкраїнська

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