На Дніпропетровщині деякі громади залишилися без води: подробиці

Через знеструмлення насосних станцій водоканалу «Дніпро – Західний Донбас» Синельниківський міський водоканал вимушений обмежити водопостачання в оселі громадян.
У місті Синельникове частково відсутня вода на верхніх поверхах житлових будинків. Нижні поверхи ще з водою, вона подається в безнапорному режимі.
Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.
Поки вода є в резервуарах, він закликав зробити запаси.
Попередньо, відновлення водопостачання планується не раніше 13:00, але роботи із запуску станцій можуть тривати і довше.
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