На Днепропетровщине настоятеля одного из храмов УПЦ приговорили к 5 годам за решеткой: за что

В судебном заседании священнослужитель вину не признал.

На Днепропетровщине настоятеля одного из храмов УПЦ (МП) приговорили к 5 годам за решеткой за то, что он оправдывал российскую агрессию и призывал верующих помогать оккупантам.

Так, по данным Днепропетровской областной прокуратуры и СБУ, священнослужитель во время проповедей оправдывал полномасштабное вторжение рф и захват части территории Украины. Также в ходе личных разговоров с прихожанами клирик убеждал их выезжать в россию или во временно оккупированные регионы нашего государства, чтобы помогать оккупантам.

Также протоиерей ожидал захвата Днепропетровщины, о чем неоднократно высказывался во время общения с местными жителями. Кроме того, он признавал правомерным проведение так называемых референдумов на временно оккупированных территориях и считал, что ряд украинских городов должны войти в состав россии.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранта и в сентябре 2022 года задержали его в собственном доме. При обыске у задержанного изъяли мобильные телефоны, которые он использовал для навязывания кремлевской пропаганды.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников) и назначил ему 5 лет тюрьмы.

Приговор суда вступил в законную силу.

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