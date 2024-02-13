На Дніпропетровщині настоятеля одного із храмів УПЦ засудили до 5 років за ґратами: за що

У судовому засіданні священнослужитель свою вину не визнав.

На Дніпропетровщині настоятеля одного із храмів УПЦ (МП) засудили до 5 років за ґратами за те, що він виправдовував російську агресію та закликав вірян допомагати окупантам.



Так, за даними Дніпропетровської обласної прокуратури та СБУ, священнослужитель під час проповідей виправдовував повномасштабне вторгнення рф та захоплення частини території України. Також у ході особистих розмов з прихожанами клірик переконував їх виїжджати до росії або в тимчасово окуповані регіони нашої держави, щоб допомагати окупантам.

Разом з цим протоієрей очікував на захоплення Дніпропетровщини, про що неодноразово висловлювався під час спілкування з місцевими жителями. Крім того, він визнавав правомірним проведення так званих референдумів на тимчасово окупованих територіях і вважав, що низка українських міст повинні увійти до складу рф.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і у вересні 2022 року затримали його у власному помешканні. При обшуках у затриманого вилучили мобільні телефони, які він використовував для нав’язування кремлівської пропаганди.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) і призначив йому 5 років тюрми.

Вирок суду набув законної сили.

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