На Днепропетровщине нашли тайник с оружием: среди находок – российская реактивная граната

СБУ на Днепропетровщине обнаружила тайный тайник с оружием. Боевые средства поражения прятали в одном из частных домов в поселке Новопетровское Межевского района.
Из тайника изъято:
▪️ 15 противопехотных мин;
▪️ почти 200 тротиловых шашек с электродетонаторами;
▪ российскую реактивную штурмовую гранату «Таволга-1»;
▪️ более 11 тысяч патронов разного калибра.
Все изъятые средства поражения направлены на экспертизу для дальнейшей их передачи на нужды Вооруженных Сил Украины.
Кроме того, продолжаются комплексные меры по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к обустройству скрытых арсеналов.
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