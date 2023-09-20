Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На Днепропетровщине нашли тайник с оружием: среди находок – российская реактивная граната

На Днепропетровщине нашли тайник с оружием: среди находок – российская реактивная граната

Сегодня 15:32
просмотров

В Днепропетровской области нашли тайный схрон с оружием.

Новости Днепра про На Днепропетровщине нашли тайник с оружием: среди находок – российская реактивная граната

СБУ на Днепропетровщине обнаружила тайный тайник с оружием. Боевые средства поражения прятали в одном из частных домов в поселке Новопетровское Межевского района.

Из тайника изъято:

▪️ 15 противопехотных мин;
▪️ почти 200 тротиловых шашек с электродетонаторами;
▪ российскую реактивную штурмовую гранату «Таволга-1»;
▪️ более 11 тысяч патронов разного калибра.

Все изъятые средства поражения направлены на экспертизу для дальнейшей их передачи на нужды Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, продолжаются комплексные меры по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к обустройству скрытых арсеналов.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине нашли тайник с оружием: среди находок – российская реактивная гранатаУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине нашли тайник с оружием: среди находок – российская реактивная гранатаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Стало известно, когда в Украине может заработать 5G
Новости Днепра
Сегодня 12:37
Стало известно, когда в Украине может заработать 5G

В Украине уже в 2024 году может появиться сотовая связь…

В Каменском фирма-«младенец» получит от мэрии Андрея Белоусова 4 миллиона гривен
Новости Днепра
Сегодня 12:00
В Каменском фирма-«младенец» получит от мэрии Андрея Белоусова 4 миллиона гривен

Департамент экологии и природных ресурсов Каменского городского совета заключил договор…

В Каменском произошел взрыв на АЗС: что известно о последствиях
Новости Днепра
Сегодня 11:19
В Каменском произошел взрыв на АЗС: что известно о последствиях

В Каменском, что на Днепропетровщине, в ночь на 20 сентября…

В Кривом Роге водитель Mercedes сбил собаку и сбежал: он отрицал факт ДТП
Новости Днепра
Сегодня 09:30
В Кривом Роге водитель Mercedes сбил собаку и сбежал: он отрицал факт ДТП

На днях на линию "102" позвонила жительница Кривого Рога.

Последние новости

В Днепре скоро может стать меньше магазинов АТБ: в чем причина
В Днепре скоро может стать меньше магазинов АТБ: в чем причина

В Днепре магазин АТБ продает свой магазин на одном из центральных проспектов города. В помещении 31 комната, есть цокольный этаж и все, что необходимо для хранения продуктов.

Сегодня 17:27
2
просмотров
В Днепре на Европейской площади снова заметили девушку в черном
В Днепре на Европейской площади снова заметили девушку в черном

Недавно жители Днепра "наблюдали за судьбой" девушки в черном, которая каждый день стояла в центре, опираясь на столб.

Сегодня 16:32
3
просмотров
Сломали нос и попекли глаза перцовым газом: на Днепропетровщине хулиганы мучили школьника
Сломали нос и попекли глаза перцовым газом: на Днепропетровщине хулиганы мучили школьника

В Кривом Роге на Днепропетровщине школьник загремел в больницу из-за издевательств хулиганов.

Сегодня 16:16
3
просмотров
В Мексике на пляже молния убила двух человек: ужасный момент попал на видео
В Мексике на пляже молния убила двух человек: ужасный момент попал на видео

Женщина погибла на месте, а мужчина умер в больнице.

Сегодня 15:34
4
просмотров
Какие доплаты к пенсии положены жителям Днепра: кому не будут платить вообще и как увеличить трудовой стаж
Какие доплаты к пенсии положены жителям Днепра: кому не будут платить вообще и как увеличить трудовой стаж

Ежегодно в разные месяцы пенсионеры Днепра получают доплаты к пенсии. При этом сумма доплат для работающих пенсионеров и тех, кто находится на заслуженном отдыхе – разная. Также дополнительно деньги от государства могут получать те, кто достиг определенного возраста.

Сегодня 15:21
3
просмотров
Проспект Гагарина оставили, но 49 улиц Днепра переименовали: что означают новые названия
Проспект Гагарина оставили, но 49 улиц Днепра переименовали: что означают новые названия

В Днепре переименовали еще 49 улиц.

Сегодня 14:36
5
просмотров
Официально: сквер на Слобожанском в Днепре теперь будет носить имя известного актера Алексея Хильского
Официально: сквер на Слобожанском в Днепре теперь будет носить имя известного актера Алексея Хильского

В августе стало известно, что на фронте погиб известный актер из Каменского Днепропетровской области Алексей Хильский. Ему было 35 лет.

Сегодня 14:16
1
просмотров
В центре Днепра без причины напали на известного урбаниста
В центре Днепра без причины напали на известного урбаниста

В центре Днепра напали на урбаниста Руслана Ширинова.

Сегодня 13:59
8
просмотров
Нацкомиссия по стандартам языка «ЗА» написание «россия» и «москва» с маленькой буквы, однако есть нюанс
Нацкомиссия по стандартам языка «ЗА» написание «россия» и «москва» с маленькой буквы, однако есть нюанс

После 24 февраля 2022 года большинство украинцев, СМИ и некоторые организации начали писать название страны-агрессорки и всего, что с ней связано, с маленькой буквы - в знак пренебрежения к врагу.

Сегодня 13:30
3
просмотров
Из соображений безопасности: в Днепропетровской области ввели изменения в работе пригородных поездов
Из соображений безопасности: в Днепропетровской области ввели изменения в работе пригородных поездов

В Днепропетровской области изменили график движения ряда электричек.

Сегодня 13:10
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх