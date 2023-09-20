В Днепре на 20-22 сентября объявили чрезвычайную опасность: будьте осторожны

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии в период на 20-22 сентября объявили предупреждение об опасном метеоявлении: на территории Днепропетровской области ожидается чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.
Прогнозируется:
20 сентября: Облачно. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°С, днем 24-29°С.
21-22 сентября: Облачно. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°С, днем 24-29°С.
В этот период будьте максимально осторожны с огнем, не сжигайте мусор и сухостой!
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