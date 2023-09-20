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  • В Днепре на 20-22 сентября объявили чрезвычайную опасность: будьте осторожны

В Днепре на 20-22 сентября объявили чрезвычайную опасность: будьте осторожны

Сегодня 09:00
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Важно!

Новости Днепра про В Днепре на 20-22 сентября объявили чрезвычайную опасность: будьте осторожны

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии в период на 20-22 сентября объявили предупреждение об опасном метеоявлении: на территории Днепропетровской области ожидается чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.

Прогнозируется:

20 сентября: Облачно. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°С, днем 24-29°С.

21-22 сентября: Облачно. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°С, днем 24-29°С.

В этот период будьте максимально осторожны с огнем, не сжигайте мусор и сухостой!

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